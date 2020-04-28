У Кремля нет официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Кремль не располагает официальной информацией о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не располагаем официальной информацией", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поступала ли официальная информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына в Москву.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.

На прошлой неделе Песков говорил, что Москва ждет официальных данных о здоровье лидера КНДР.