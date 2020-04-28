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Песков заявил, что ливийскую проблему можно решить только политическими методами

По словам представителя Кремля, Россия продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва настаивает, что проблема в Ливии может быть решена только политико-дипломатическими методами, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в понедельник о том, что берет на себя управление страной. Комментируя это заявление, представитель Кремля подчеркнул: "В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на политико-дипломатических рельсах, политико-дипломатического общения между всеми сторонами, в первую очередь, конфликтующими".

"Россия продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса, мы считаем, что других вариантов урегулировать ливийскую проблему нет", - отметил Песков.

В понедельник Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о том, что берет на себя управление страной и прекращает действие Схиратского соглашения. Фельдмаршал Хафтар пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. Схиратское соглашение, по его словам, разрушило страну, поставило ее в опасное положение, а "теперь стало частью темного прошлого".

В ответ Президентский совет Правительства национального согласия Ливии назвал заявление Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения фарсом и попыткой нового переворота в стране.

Это соглашение, подписанное в декабре 2015 года в марокканском Схирате, основано на мирном плане ООН. Оно предусматривает создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Фаизом Сарраджем.

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РоссияЛивияПесков, Дмитрий Сергеевич
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