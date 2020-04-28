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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров: Россия предложит странам БРИКС инициативы по борьбе с последствиями пандемии

МИД стран БРИКС займутся налаживанием взаимодействия в борьбе с коронавирусом, сообщил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия предложит странам - участницам БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) ряд инициатив по борьбе с последствиями пандемии, в том числе в социально-экономической сфере. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая неформальное заседание Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

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"Предложим вашему вниманию несколько российских инициатив, которые нацелены на то, чтобы мы более эффективно реагировали на вызовы, которые спровоцированы вспышкой коронавирусной инфекции. Речь идет не только о безопасности и здоровье, но и о социально-экономической и финансовой сферах, о рынках труда, благосостоянии населения, задачах устойчивого развития", - сказал он.

Лавров предложил странам БРИКС тесно координировать свои подходы по борьбе с пандемией, в том числе в международных структурах. "Необходимые механизмы и площадки для такой работы у нас есть. Это прежде всего ООН и организации ее системы, Группа двадцати, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная торговая организация и другие", - подчеркнул он.

Министерства иностранных дел стран БРИКС будут налаживать организацию практического взаимодействия государств - участников в борьбе с коронавирусом, заявил Лавров.

"Для БРИКС взаимодействие в области борьбы с инфекционными заболеваниями давно входит в число приоритетов. Как вы помните, итоговая декларация саммита БРИКС 2015 года в российской Уфе содержит поручение лидеров совместно работать над управлением рисками возникновения инфекции, включая коронавирусы нового типа", - сказал он.

"Жизнь доказала своевременность такого подхода. Сегодня нам необходимо посмотреть, как министерства иностранных дел смогут помочь наладить практическое взаимодействие по линии наших министерств здравоохранения", - подчеркнул Лавров.

Диалог по глобальным вопросам

Обсуждение глобальных вопросов, связанных с влиянием пандемии коронавируса на систему международных отношений, в рамках группы БРИКС весьма своевременно, заявил Лавров.

"Сегодня мы договорились рассмотреть влияние разразившегося кризиса на систему международных отношений, когда проверку на прочность проходят и глобальные политические, экономические уклады, международные институты да и сами национальные государства", - пояснил Лавров.

Он отметил, что в ходе одной видеоконференции не представляется возможным найти ответы на все эти масштабные вопросы. "Но начинать такой диалог в рамках БРИКС я считаю весьма и весьма своевременным", - сказал министр.

"В условиях пандемии, конечно же, формат видеоконференции, по сути дела, единственно возможный, хороший способ поддержать динамику нашего сотрудничества. Но я уверен, что скоро, как только ситуация позволит, мы возобновим и очное, личное общение", - продолжил он. Лавров добавил, что будет рад приветствовать представителей стран группы в России уже на полноформатном заседании Совета министров иностранных дел БРИКС.

По его словам, главной задачей, которая стоит перед странами объединения, является борьба с пандемией. Но не менее важно при формулировании ответов на современные общие угрозы "отстаивать принципы многосторонности" и опираться на международное право. "По нашему убеждению, сегодня как никогда востребован солидарный голос стран БРИКС в поддержку формирующегося демократического многополярного миропорядка, в основе которого лежит законное уважение интересов всех государств и уважение всех норм и принципов устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул глава МИД.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияЮАРИндияРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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