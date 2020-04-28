В КПРФ рассказали, что Ким Чен Ын направил телеграмму президенту ЮАР

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работу, он направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, сообщил со ссылкой на данные от посольства КНДР в Москве руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

"Я разговаривал с ними (посольством КНДР - прим. ТАСС) сегодня, мы каждый день на связи. <...> Ким Чен Ын направил президенту Южной Африки поздравление, у них национальный праздник, это его личное поздравление. Человек работает, те вещи, которые пишут (об ухудшении здоровья лидера КНДР) - мне кажется, это (некорректно)", - сказал он ТАСС во вторник.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Ким Чен Ын направил в понедельник поздравительную телеграмму Рамапосе.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.