Лавров: Россия не одобряет заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его армии

"Мы не одобряли недавнее заявление господина [премьер-министра Правительства национального согласия Фаиза] Сарраджа, который отказывался разговаривать с фельдмаршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу", - сказал он. "Ни то, ни другое не помогает найти устойчивый компромисс, без которого невозможно выйти из этой ситуации", - подчеркнул министр.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия не одобряет заявление главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о переходе власти в стране к ЛНА. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

Лавров обратил внимание на заявление председателя Палаты представителей Ливии Акилы Салеха, который призвал к национальному диалогу, нацеленному на формирование общеприемлемых органов власти, в которых равноправно обеспечивалось бы присутствие трех ключевых районов Ливии (Триполитании, Киренаики, Феццана - прим. ТАСС). "Мне кажется, что это ровно то, о чем мы все годы говорили, что сами ливийцы должны найти общеприемлемые для них подходы к выстраиванию диалога сначала, а затем и обустройству своего нового государства, а внешние игроки должны всячески поощрять именно такие подходы", - указал он.

Глава МИД РФ также напомнил, что пост спецпредставителя генсека ООН по Ливии уже почти два месяца остается вакантным. "Я считаю, что для генерального секретаря ООН господина [Антониу] Гутерриша абсолютно необходимо в самое ближайшее время назначить нового специального представителя. По общему убеждению, это должен быть представитель африканского региона, и такие кандидаты есть, мы их хорошо знаем, это опытные люди, которые пользуются авторитетом", - заметил он.

27 апреля Ливийская национальная армия объявила о том, что берет на себя управление страной и прекращает действие Схиратского соглашения. Фельдмаршал Хафтар пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. Схиратское соглашение, по его словам, разрушило страну, поставило ее в опасное положение, а "теперь стало частью темного прошлого". В ответ Президентский совет Правительства национального согласия Ливии назвал заявление Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения фарсом и попыткой нового переворота в стране.

Это соглашение, подписанное в декабре 2015 года в марокканском Схирате, основано на мирном плане ООН. Оно предусматривает создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Фаизом Сарраджем.