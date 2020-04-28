{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД Богданов обсудил с секретарем исполкома ООП ситуацию вокруг Палестины

С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность решению палестино-израильского конфликта путем налаживания прямых двусторонних переговоров

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат во вторник по телефону обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта.

"В ходе обмена мнениями по ситуации на палестинских территориях, а также по перспективам ближневосточного урегулирования с российской стороны была подтверждена неизменная приверженность двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта путем налаживания прямых двусторонних переговоров на известной международно-правовой основе при содействии "квартета" международных посредников", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Стороны подчеркнули необходимость восстановить палестинское национальное единство на политической платформе ООП.

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
Реклама на ТАСС
Лавров: Россия не одобряет заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его армии
Глава МИД РФ обратил внимание на заявление председателя Палаты представителей Ливии Акилы Салеха, который призвал к национальному диалогу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС