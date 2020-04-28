Замглавы МИД Богданов обсудил с секретарем исполкома ООП ситуацию вокруг Палестины

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат во вторник по телефону обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта.

"В ходе обмена мнениями по ситуации на палестинских территориях, а также по перспективам ближневосточного урегулирования с российской стороны была подтверждена неизменная приверженность двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта путем налаживания прямых двусторонних переговоров на известной международно-правовой основе при содействии "квартета" международных посредников", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Стороны подчеркнули необходимость восстановить палестинское национальное единство на политической платформе ООП.