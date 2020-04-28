Лавров: некоторым участникам видеосаммита "пятерки" СБ ООН нужно время для подготовки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывала провести посвященную борьбе с коронавирусом видеоконференцию лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН на этой неделе, но другим участникам понадобилось дополнительное время для подготовки. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

"Насчет видеоконференции лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которая планируется по теме коронавируса, пока конкретной даты нет. Мы были готовы проводить это мероприятие на текущей неделе, как я понимаю, у некоторых других стран есть необходимость дополнительно изучить ситуацию", - сказал он.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН.