В Госдуме подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская разработала законопроект, который запрещает публичные высказывания и публикации, приравнивающие действия советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии. Об этом она сообщила на пресс-конференции во вторник.

"Законопроект, который мы собираемся сейчас вносить... я считаю, что в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" к 75-летию Победы надо внести норму примерно следующего содержания... запрещаются публичные высказывания, в которых допускается приравнивание целей, решений и действий советского командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии", - сказала Ямпольская.

В пресс-службе депутата ТАСС уточнили, что документ уже направлен на согласование в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия", в которую входит Ямпольская.

По словам главы комитета, подобные высказывания часто звучат из уст "различных альтернативно одаренных экспертов, а особенно западных экспертов". Депутат отметила, что обнаружила такие заявления и в выпускающихся огромными тиражами книгах популярного у молодежи американского блогера. "Я считаю, что если у редакторов наших издательств не хватает ума, не хватает совести, не хватает брезгливости подобные пассажи вычеркивать, то им необходимо помочь законодательно", - отметила она.

Ямпольская подчеркнула, что предлагаемая в законопроекте формулировка не финальная, она дорабатывается с экспертами, чтобы найти ту форму, "которая оставит пространство для серьезной исторической дискуссии". "Но при этом положит предел этому огульному, беспочвенному обвинению в адрес наших дедов и братьев", - заключила глава комитета.