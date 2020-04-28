Нерабочие дни до 11 мая и новые меры поддержки бизнеса. Главное из выступления Путина

Президент России Владимир Путин 28 апреля выступил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Глава государства объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно. Президент подчеркнул, что в этот период нужно будет строго соблюдать профилактические меры.

Путин поручил кабмину подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая. Он подчеркнул, что это должно быть сделано "в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза". Президент при этом отметил, что одномоментной отмены ограничений во всей стране не будет и "впереди сложный, трудный путь".

Путин также поручил правительству в ближайшее время разработать новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан. Президент отметил, что министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию таких мер.

Путин попросил правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу "масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики".

Помимо этого Путин подчеркнул, что решения по ограничительным мерам в разных регионах России нельзя принимать "на эмоциях или под копирку". Российский лидер призвал губернаторов "действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации".

Он также поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте РФ, постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически ежедневно.

Глава государства предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи.

Путин призвал продолжать действовать в борьбе с коронавирусом на опережение. Как отметил президент, распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить. По его словам, это "результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких".

При этом Путин отметил, что ситуация остается очень сложной. "Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать, ситуация остается очень сложной. Специалисты и ученые говорят, что пик еще не пройден", — сказал президент.