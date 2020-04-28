Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус в России в 60 раз

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что количество исследований на коронавирус будет увеличиваться.

"Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их в 9 раз, если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тыс. исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тыс. в день. Рост в 60 раз", - констатировал глава государства на совещании по противодействию распространения коронавируса в регионах РФ.

Путин пообещал: "Охват тестированием будет постоянно увеличиваться".