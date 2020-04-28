Путин поручил подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая

"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений", - сказал Путин во вторник на совещании с главами регионов.

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу, который может начаться в регионах с 12 мая.

Он подчеркнул, что это должно быть сделано "в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза". По словам президента, регионы России должны будут получить такие рекомендации заранее, чтобы у них было время на подготовку своих действий после 11 мая.

Отмена произойдет не одномоментно

Отмена ограничений после пика эпидемии коронавируса не произойдет одномоментно по всей стране, но нужно подготовить критерии поэтапного выхода из этой ситуации, начиная с 12 мая.

По его словам, даже когда пик эпидемии в целом по стране будет преодолен, в отдельных регионах ситуация еще может оставаться напряженной, "угроза не исчезнет везде и сразу", поэтому "говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо". "Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный, трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели", - отметил Путин.

"В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений", - сказал президент.

Он подчеркнул, что это должно быть сделано "в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза". По словам главы государства, регионы России должны будут получить такие рекомендации заранее - к 5 мая, чтобы у них была еще неделя на подготовку своих действий после 11 мая (до этого срока включительно продлен режим нерабочих дней).

Не принимать решения "под копирку"

Решения по ограничительным мерам в разных регионах России нельзя принимать на эмоциях или "под копирку", заявил Путин.

Президент призвал губернаторов "действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации". "Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить", - пояснил он.

Как отметил глава государства, "то, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить".

Он еще раз напомнил, что главы субъектов Федерации сохраняют дополнительные полномочия для принятия необходимых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. "В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах", - обратился Путин к губернаторам.