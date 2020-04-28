Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, оскорбление повлечет административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас 1-3 тыс. рублей). За оскорбление, "содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях", для граждан предусматривается штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас 3-5 тыс. рублей). Таким образом, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.

Инициативой значительно увеличиваются и суммы штрафов для должностных и юридических лиц. Для первых максимальная планка увеличивается вдвое - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для вторых - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом минимальная сумма взыскания с организаций также повышается вдвое - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом вводятся новые части 4 и 5, устанавливающие ответственность за оскорбление (в том числе совершенное повторно) лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий. При первом нарушении размер штрафа для чиновника составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Для указанной категории лиц предлагается в числе мер наказания также установить дисквалификацию. Ее срок составит до года при первом нарушении, до двух лет - при повторном.

Ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала инициативу Хинштейна, высказав при этом ряд замечаний. Во-первых, в правительстве не поддержали изменение общего определения "оскорбления", посчитав дополнение определения оскорбления словами "иная унизительная, оскорбляющая общественную нравственность" неопределенным и избыточным. Во-вторых, в кабмине считают, что установление повышенных мер ответственности государственных и муниципальных служащих по сравнению с иными должностными лицами не соответствует правовым позициям Конституционного суда РФ, согласно которым "устанавливаемые законодателем меры ответственности должны быть объективно оправданы, обоснованы и преследовать конституционно значимые цели с соблюдением требований Конституции РФ, в том числе вытекающих из принципа равенства".

В феврале Хинштейн сообщал, что "Единая Россия" подготовила законодательные инициативы об ответственности чиновников за неуважение граждан, но внесет их на рассмотрение Госдумы только после тщательного анализа. По итогам заседания Совета по правам человека в январе президентом было дано поручение в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.