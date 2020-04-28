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Предложения по изменениям в конституции

Международные эксперты уверены, что поправки в Конституцию России укрепят ее суверенитет

Сербский юрист Слободан Стойичевич предположил, что агрессивная внешняя политика западных стран "вынуждает Россию защищаться"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Изменения, которые предлагается внести в Конституцию России, обеспечат усиления ее суверенитета. Такое мнение высказали международные эксперты в ходе круглого стола "Поправки в Конституцию РФ: взгляд зарубежных экспертов", который во вторник в режиме онлайн провела ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

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"То, что в российской Коонституции будет подчеркнуто, если россияне примут поправки, преимущество внутренних законов над иностранными, это, по-моему, очень важный и актуальный сегодня вопрос", - сказал политолог и общественный деятель из Франции Дмитрий де Кошко. "Если россияне поддержат поправки, то это будет укрепление суверенитета России", - подчеркнул французский эксперт.

С ним согласился латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш. Он уверен, что конституционная реформа в России имеет ряд целей, в том числе "укрепление государственности в новых реалиях, особенно это касается территориальной целостности". Он также напомнил о поправках, касающихся приоритета национального законодательства над международным правом и усиления социальных гарантий населения.

"Россия [принимая поправки] четко определила, что она не хочет идти по пути, по которому шла в 90-е годы. Она выбрала другой путь, традиционный", - сказал в свою очередь политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар. По его словам, этими изменениями Россия показывает, "что она Европа, но другая Европа".

В свою очередь сербский юрист и публицист Слободан Стойичевич предположил, что агрессивная внешняя политика ряда западных стран такова, что "вынуждает суверенные страны, как Россия, защищаться". При этом он добавил, что в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой мир ждут тяжелые времена, а "Россия свой народ обороняет крепкой, суверенной властью, которая довольно быстро может принимать решения".

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституции
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