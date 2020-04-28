В Госдуму внесен законопроект о штрафах за использование транспорта без пропуска

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Нижегородской области во вторник внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы за управлением транспортным средством без разрешения в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), однако пакет сопроводительных документов не содержит необходимого в таких случаях отзыва правительства РФ. В подобных случаях профильный думский комитет, как правило, принимает решение о возврате законопроекта авторам.

Согласно тексту, "управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации", влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. При повторном правонарушении штраф также составит 5 тыс. рублей.

Разработчики в пояснительных материалах утверждают, что законопроект "направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации". Кроме того, предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями рассматривать дела о подобных правонарушениях.