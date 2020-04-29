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Посольство РФ опровергло версию МИД Чехии о прибытии в Прагу подозрительного россиянина

Как сообщили в диппредставительстве, с середины марта 2020 года "ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт"
Здание посольства РФ в Праге Игорь Шамшин/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ в Праге
© Игорь Шамшин/ТАСС

ПРАГА, 29 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии опровергло утверждения пресс-секретаря МИД республики Зузаны Штиховой о прибытии в начале апреля в Прагу российского дипломата, который, согласно опубликованной несколько дней назад в журнале Respekt информации со ссылкой на источники в местных спецслужбах, якобы привез яд для сведения счетов с муниципальными чиновниками, несущими ответственность за снос памятника маршалу Ивану Коневу. Соответствующий комментарий размещен во вторник на странице дипломатического представительства в Facebook.

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"В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Чехии "Фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно забрали из аэропорта", сообщаем, что фактом это на самом деле не является. С середины марта сего года ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт", - отмечается в тексте.

Штихова не стала комментировать информацию в Respekt, заявив во вторник журналистам, что "о [содержащихся в данной публикации] деталях говорить не будет, это вопрос к спецслужбам". Из материла в еженедельнике следовало, что доставленный в Чехию яд рицин мог предназначаться для старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра столицы Зденека Гржиба.

Представитель МИД Чехии заявила также о приверженности республики демократическому принципу свободы печати и недопустимости цензуры. В связи с этим она назвала "ненадлежащей" ноту посольства РФ, направленную в понедельник во внешнеполитическое ведомство, по поводу публикации в Respekt. В ноте указывалось на недопустимость нападок в чешском медиапространстве на Россию и ее диппредставительство.

"27 апреля посольство России в Чехии обратилось в МИД Чехии с просьбой в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года "принять все надлежащие меры для предупреждения посягательств на личность и достоинство российских дипломатов". Удивлены попыткой чешской стороны увязать это обращение с цензурой. С российской стороны об этом речи никогда не шло", - говорится в комментарии дипмиссии.

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сообщения чешских СМИ похожи на "утку". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала их фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях.

Ухудшение отношений

По словам Штиховой, отношения между Россией и Чехией обострились после осуществленного 3 апреля демонтажа памятника Коневу в Праге и последующего возбуждения Следственным комитетом РФ уголовного дела по данному факту. Руководство МИД, как отметила она, не планирует встреч по этому поводу с российским послом в республике.

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил во вторник вечером, что со сложившейся ситуацией разбирается министр иностранных дел Томаш Петржичек.

"Мы являемся суверенным государством и, конечно же, не позволим, чтобы какие-либо мировые державы каким-то образом вмешивались в наши политические дела. Недопустимо, если это правда, чтобы какое-либо иностранное государство проводило здесь какие-то операции против наших граждан", - цитирует его Чешское телеграфное агентство.

Между тем, по словам премьера, возникшая ситуация не требует от Праги радикальных шагов в отношении Москвы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЧехияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗахарова, Мария Владимировна
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