Кабмин не поддержал признание преступления против пенсионера отягчающим обстоятельством

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР) о признании преступления в отношении пенсионера обстоятельством, отягчающим наказание. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, уже признается обстоятельством, отягчающим наказание (пункт "з" части первой статьи 63 УК), что позволяет индивидуализировать наказание за совершение преступлений", - говорится в проекте.

Правительственная комиссия ссылается на постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 года, согласно которому престарелые могут быть отнесены к лицам, находящимся в беспомощном состоянии. "При этом само по себе достижение пенсионного возраста не может однозначно свидетельствовать об особо уязвимом состоянии потерпевшего и неспособности в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное противодействие преступному посягательству", - поясняют в кабмине.

Помимо этого, комиссия указывает на различные законодательные подходы к определению возраста, по достижении которого лица получают право на пенсионное обеспечение. "Установление повышенных мер ответственности за совершение преступления исходя только из рассматриваемого формального обстоятельства повлечет нарушение предусмотренного частью первой статьи 6 УК принципа справедливости", - отмечается в проекте отзыва.

Кроме того, подчеркивают в кабмине, пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных, свидетельствующих о неэффективности или недостаточности действующих уголовных норм.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмирует комиссия.