Вице-губернатор Камчатского края ушел в отставку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял отставку вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова в связи с переходом на новое место работы", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Алексей Войтов больше 10 лет работал в органах исполнительной власти Камчатки. В администрации начал работать с должности советника губернатора. В мае 2008 года был назначен начальником Управления делами аппарата губернатора и правительства Камчатского края. В том же году был назначен руководителем аппарата администрации. В 2010 году стал зампредседателя краевого правительства. После отставки губернатора Кузьмицкого остался работать в команде Владимира Илюхина и в 2018 году был назначен вице-губернатором.

Ранее ТАСС сообщал, что в апреле свои должности в заместителей председателя правительства Камчатского края покинули Марина Суббота, Юрий Зубарь и Владимир Пригорнев.