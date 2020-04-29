{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

Вице-губернатор Камчатского края ушел в отставку

Алексей Войтов уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял отставку вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова в связи с переходом на новое место работы", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Алексей Войтов больше 10 лет работал в органах исполнительной власти Камчатки. В администрации начал работать с должности советника губернатора. В мае 2008 года был назначен начальником Управления делами аппарата губернатора и правительства Камчатского края. В том же году был назначен руководителем аппарата администрации. В 2010 году стал зампредседателя краевого правительства. После отставки губернатора Кузьмицкого остался работать в команде Владимира Илюхина и в 2018 году был назначен вице-губернатором.

Ранее ТАСС сообщал, что в апреле свои должности в заместителей председателя правительства Камчатского края покинули Марина Суббота, Юрий Зубарь и Владимир Пригорнев.

Теги
РоссияОтставки и назначенияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полянский заявил, что США используют пандемию для усиления давления на Венесуэлу
Зампостпреда РФ при ООН выразил сомнение в обоснованности обсуждения в Совбезе гуманитарной ситуации в республике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС