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Захарова заявила, что Россия не хотела бы напряженных отношений с Чехией

Дипломат также добавила, что считает странной позицию чешской стороны, переименовавшей площадь, где находится посольство России в Праге, в честь Бориса Немцова

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Диалог России и Чехии должен строиться на взаимоуважении, и Москва делает все возможное, чтобы не допустить напряженных отношений с Прагой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя публикацию в чешских СМИ о якобы имевшем место приезде представителей российских спецслужб с целью отравить чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу.

"Мы бы этого очень не хотели [напряженных отношений], - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы делаем все для того, чтобы этого не было, потому что мы исходим из того, что эти отношения должны развиваться на взаимоуважительной основе. И почему мы видим цепочку действий иной направленности, у меня большой вопрос".

Она добавила, что считает странной позицию чешской стороны, переименовавшей площадь, где находится посольство РФ в Праге, в честь Бориса Немцова. "Зачем путем переименования адреса посольства поддерживать оппозицию в другой стране? Это какая-то очень странная логика. Если у них было желание увековечить память какого-то политика, человека, деятеля, по-моему, это можно сделать без политизации данного вопроса", - подчеркнула дипломат.

Ранее в чешском журнале Respekt было опубликовано расследование о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом с целью отравить муниципальных чиновников Праги. Чешский журнал утверждает, что мэр Праги и староста одного из районов города получили охрану из-за сообщений об угрозе отравления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на "утку".

Площадь Под Каштаны, на которой располагалось посольство РФ в Чехии, властями чешской столицы 27 февраля была переименована в площадь Бориса Немцова. Пражская мэрия затем уведомила дипломатическое представительство, что за ним закрепляется адрес консульского отдела по улице Коруновачни.

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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