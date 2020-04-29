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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Лавров ежедневно получает доклады о ситуации с россиянами за рубежом

Этими вопросами занимаются в круглосуточном режиме, сообщили в МИД России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ежедневном режиме получает информацию о ситуации с россиянами, которые не смогли вернуться на родину до приостановки авиасообщения. Об этом заявил в среду директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Михаил Петраков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

"Мы как департамент находимся на острие, однако масштабы задачи предполагают участие не только ДСКЦ, но это приоритет всего МИД, причем в круглосуточном режиме. Этими вопросами занимаются в круглосуточном режиме, начиная от рядовых атташе в том или ином посольстве или генконсульстве, заканчивая министром, который читает все телеграммы, отдает нам поручения и в ежедневном режиме требует докладов", - сказал дипломат.

Из-за ситуации с коронавирусом Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, число россиян, находящихся за рубежом и выразивших желание вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, растет каждый день, поэтому назвать их точное количество практически невозможно.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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