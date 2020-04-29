Корпорацию развития Дальнего Востока возглавил экс-советник главы Минвостокразвития

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ) возглавил Дмитрий Тетенькин, ранее занимавший пост советника главы Минвостокразвития РФ. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства.

Он сменил на этом посту Аслана Канукоева, который, по данным пресс-службы, покинул его по собственному желанию.

"Генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока назначен Дмитрий Тетенькин, до этого занимавший пост советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказал собеседник агентства.

Одной из первоочередных задач на новом посту Тетенькин назвал строительство инфраструктуры в территориях опережающего развития (ТОР). "Объекты электроэнергетики, коммунального и дорожного хозяйства. То, что нужно предпринимателям, чтобы запустить свои предприятия. Мы должны предоставить им обещанную инфраструктуру", - приводит его слова пресс-служба Минвостокразвития.

АО "Корпорация Дальнего Востока" является одним из институтов развития, созданных в структуре Минвостокразвития России. Корпорация является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток в дальневосточных регионах. В начале апреля 2020 года АО "КРДВ" было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне Российской Федерации.