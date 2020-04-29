Лавров обсудил с малайзийским коллегой пандемию и пригласил его в Россию

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону со своим малайзийским коллегой Хишамуддином Хуссейном борьбу с пандемией коронавируса, а также двустороннюю и международную повестку. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Обсужден ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая российско-малайзийское взаимодействие в связи с распространением коронавирусной инфекции, сотрудничество в рамках Восточноазиатских саммитов и АТЭС. Выражен обоюдный настрой на продвижение двусторонних отношений во всех областях", - указали в министерстве.

Кроме того, Лавров пригласил малайзийского коллегу "посетить РФ с визитом в удобное время". "Приглашение было принято", - сообщили в дипведомстве.