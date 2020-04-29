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Конкурс на должность главы администрации Кирова состоится 28 мая

Депутаты Кировской городской думы не приняли решение о назначении сити-менеджером Дмитрия Осипова, победившего 27 апреля в конкурсе на должность

КИРОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Новый конкурс на должность главы администрации Кирова, где в среду депутаты Кировской городской думы не приняли решение о назначении сити-менеджером замглавы администрации Дмитрия Осипова, планируется на 28 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

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Гордума в январе 2020 года поддержала отставку сити-менеджера Ильи Шульгина, который занимал этот пост с 2017 года. 27 апреля замглавы администрации Кирова Дмитрий Осипов победил в конкурсе на должность главы администрации, однако депутаты Кировской городской думы 29 апреля не приняли решение о назначении Осипова сити-менеджером.

"Новый конкурс на должность главы администрации назначен на 28 мая", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Осипов родился в 1969 году в Кирове. В 1997 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". С 2012 по 2018 годы занимал руководящие должности в коммерческих организациях города. С 2018 года работал генеральным директором КОГП "Вятские автомобильные дороги", 5 февраля был назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Кирова, 25 марта назначен заместителем главы администрации города Кирова, курировал вопросы городского хозяйства и административно-технического и муниципального контроля.

Сейчас обязанности главы администрации исполняет Геннадий Плехов, занимавший пост первого замглавы администрации.

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