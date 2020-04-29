Парламентарии Забайкалья утвердили вице-премьеров региона

ТАСС, 29 апреля. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края утвердили на внеочередной сессии восемь заместителей председателя правительства региона. Об этом сообщили в среду в пресс-службе краевого парламента.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителя региона. В сентябре 2019 года Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края, победив на выборах с результатом 89,61% голосов. Тогда же он отправил в отставку краевое правительство, и с тех пор его члены работали в статусе исполняющих обязанности.

"Все восемь кандидатов в члены правительства Забайкальского края, представленные главой региона депутатам для согласования, получили поддержку парламентского большинства", - сказали в пресс-службе.

Так, на должность первого заместителя председателя - руководителя администрации губернатора утвержден Алексей Казаков (41 голос "за"), на должность заместителя председателя - министра экономического развития Александр Бардалеев (40 голосов "за"), на должность заместителя председателя - руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев (43 голоса "за").

Вице-премьером региона по социальным вопросам теперь стала Аягма Ванчикова (30 голосов "за"). Ее коллега Андрей Гурулев (42 голоса "за") будет курировать деятельность министерства природных ресурсов и действия по предотвращению возникновения ЧС и ликвидации их последствий. Контролировать сферы строительства, ЖКХ, цифровизации, энергетики и связи будет в правительстве Геннадий Гусев (43 голоса "за"). Заместителем председателя правительства, отвечающим за бюджетной финансирование, стал Андрей Кефер (42 голоса "за"), заместителем председателя правительства - министром инвестиционного развития - Михаил Чуркин (39 голосов "за").

Губернатор Забайкалья поблагодарил депутатский корпус за проведение внеочередного заседания. "Понимаю, что это ваш кредит доверия первому лицу. Это большой кредит доверия и для краевых руководителей, это их личная ответственность. Приняв это обязательство перед представителями народа, они должны его оправдать", - приводят слова Осипова в пресс-службе.