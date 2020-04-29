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Захарова подтвердила участие РФ в переговорах глав МИД "нормандской четверки" 30 апреля

Официальный представитель МИД также сообщила, что по итогам этой видеоконференции будет проведен виртуальный пресс-подход Сергея Лаврова

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет в четверг участие в видеоконференции глав МИД стран "нормандской четверки". Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 апреля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата". Планируется обсудить ход выполнения минского комплекса мер и решения парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года", - сказала дипломат.

Захарова также сообщила, что в четверг по итогам этой видеоконференции будет проведен виртуальный пресс-подход главы МИД РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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