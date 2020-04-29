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75-летие Победы
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Лавров: никто из зарубежных гостей не отказался приехать на парад Победы в новые сроки

Министр также добавил, что 9 Мая будет достойно отпраздновано во всех загранпредставительствах России с учетом эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Никто из зарубежных гостей не высказал намерения отказаться от приезда в Москву на парад Победы, когда будет назначена новая дата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Никто из зарубежных гостей пока не высказал намерения отказаться от планов приехать в Москву на парад, когда будут назначены его новые даты, - сказал он. - Все приглашенные зарубежные гости - главы государств, правительств, а также большая группа зарубежных ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны - выразили понимание того решения, которое было объявлено в середине апреля президентом Владимиром Путиным о необходимости переноса парада, который в полном объеме обязательно состоится, как было подчеркнуто, в этом году".

"Мы исходим из того, что все гости, которые уже подтвердили свое участие, когда парад планировался на 9 мая, конечно же, рассмотрят возможность прибыть в Москву в новую дату", - подчеркнул министр.

16 апреля президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с распространением коронавируса поручил отложить все массовые мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Победы, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертный полк". При этом глава государства заверил, что все эти торжества состоятся в 2020 году.

Глава МИД добавил, что День Победы будет достойно отмечаться во всех российских загранучреждениях с учетом эпидемиологической обстановки.

"Естественно, в День Победы так или иначе пройдут мероприятия, посвященные памяти тех, кто воевал с фашизмом. Мы поручили нашим загранучреждениям, послам, генеральным консулам организовать с учетом требований местных эпидемиологических властей, с учетом эпидемиологической обстановки посещение мемориалов в честь советских воинов, которые пали на полях сражений Второй мировой войны. Захоронения будут, как всегда, поддерживаться в должном состоянии", - указал министр.

"Серия мероприятий, которые предполагали организацию выставок, выступлений в СМИ, конечно же, состоятся, но, с учетом обстановки, наверное, большинство из них пройдет в онлайн-режиме. Заверяю вас, что так или иначе эта дата будет достойно отмечена во всех наших загранпредставительствах", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия75-летие Победы
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