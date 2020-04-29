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75-летие Победы
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Лавров сообщил, что по случаю 75-летия Победы готовится резолюция Генассамблеи ООН

Ее соавторами стали государства СНГ, КНР, ряд других стран - членов ООН, отметил российский министр иностранных дел

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Проект резолюции по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне готовится в Генассамблее ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Готовится проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, теперь уже по поводу 75-летия Победы во Второй мировой войне. Ее соавторами стали государства СНГ, КНР, ряд других стран - членов ООН", - сказал он.

Как отметил Лавров, по случаю Дня Победы, как и пять лет назад, планировалось организовать специальную дискуссию на пленарном заседании ГА ООН, однако ее пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. "Генеральная Ассамблея, как и другие органы ООН, сейчас работает в удаленном режиме, и таких больших заседаний (и, в общем-то, и небольших) не проводится. Мы договорились с нашими партнерами - соавторами этой резолюции, что будем прицеливаться на тот период, когда Генассамблея возобновит нормальную работу с тем, чтобы такое заседание обязательно организовать", - указал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что 25 апреля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. "Я считаю, что это является очень важным, эмоционально сильным сигналом к тому, чтобы мы все-таки ставили превыше всего интересы безопасности, интересы спасения жизни людей, а не какие-то геополитические расчеты", - подчеркнул министр.

Помимо этого, Лавров сообщил, что возможность проведения недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в привычном формате прояснится в ближайшее время. "Возвращаясь к нью-йоркскому блоку тех мероприятий, которые готовятся, еще раз подчеркну: пока мы все рассчитываем на то, что в ближайшее время будет ясность в отношении возможности проведения сессий Генеральной Ассамблеи ООН, включая неделю высокого уровня в привычном формате", - сказал он.

75-летие ООН

По его словам, пока сохраняются и планы провести в сентябре торжественное заседание в честь 75-летия ООН. "Пока все нацелены на то, что имеющиеся планы (проведение торжественного заседания в сентябре 2020 года в Нью-Йорке в рамках недели высокого и высшего уровня, которая проводится в третьей декаде месяца) будут реализованы", - указал министр.

Глава МИД РФ также напомнил, что к 75-летию образования ООН готовится юбилейная декларация, а также планируются концерты, выставки и кинопоказы. "Такие же мероприятия планируем и в Москве, в том числе с участием Информационного центра ООН в нашей столице и Российской ассоциации содействия ООН", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия75-летие Победы
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