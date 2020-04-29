Главы МИД "нормандской четверки" 30 апреля обсудят выполнение решений саммита

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции в ходе видеоконференции 30 апреля обсудят выполнение решений саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"На завтра намечена видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандского формата", на которой мы будем обсуждать, как и кто выполняет или не выполняет рекомендации, одобренные в декабре прошлого года на саммите "нормандской четверки" в Париже", - сказал он.

Министр добавил, что использование формата видеоконференций для переговоров продолжится. "Сколько это продлится - не знаю, - признался Лавров. - Я думаю, этого никто не знает. Действительно, это необычно, но в известной степени интересно. Как мы уже не раз подчеркивали, такое общение никогда не заменит личных встреч, особенно доверительных, с глазу на глаз, но тем не менее использовать современные технологии в нынешней ситуации - это комфортно, потому что невозможно прервать вообще любое общение".

В понедельник Лавров заявил, что предвидит "достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров", однако не ожидает "какого-то результата", кроме того, что украинская сторона будет говорить о необходимости скорейшего саммита в Берлине. При этом глава российской дипломатии отметил, что проведение саммита в "нормандском формате" пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей, блокирующих выполнение решений последней встречи лидеров "четверки".

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.