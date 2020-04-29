{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Главы МИД "нормандской четверки" 30 апреля обсудят выполнение решений саммита

Последний саммит в "нормандском формате" прошел в Париже 9 декабря. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции в ходе видеоконференции 30 апреля обсудят выполнение решений саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"На завтра намечена видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандского формата", на которой мы будем обсуждать, как и кто выполняет или не выполняет рекомендации, одобренные в декабре прошлого года на саммите "нормандской четверки" в Париже", - сказал он.

Министр добавил, что использование формата видеоконференций для переговоров продолжится. "Сколько это продлится - не знаю, - признался Лавров. - Я думаю, этого никто не знает. Действительно, это необычно, но в известной степени интересно. Как мы уже не раз подчеркивали, такое общение никогда не заменит личных встреч, особенно доверительных, с глазу на глаз, но тем не менее использовать современные технологии в нынешней ситуации - это комфортно, потому что невозможно прервать вообще любое общение".

В понедельник Лавров заявил, что предвидит "достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров", однако не ожидает "какого-то результата", кроме того, что украинская сторона будет говорить о необходимости скорейшего саммита в Берлине. При этом глава российской дипломатии отметил, что проведение саммита в "нормандском формате" пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей, блокирующих выполнение решений последней встречи лидеров "четверки".

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Лавров призвал способствовать сохранению многосторонних механизмов ООН
Как подчеркнул глава МИД РФ, система ООН обладает уникальной легитимностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС