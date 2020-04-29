Лавров: Россию огорчают попытки Запада предъявлять претензии Китаю в связи с пандемией

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва считает огорчающими попытки ряда западных стран возложить ответственность за пандемию коронавируса на Китай. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Прежде всего, хотел бы сказать о том, что нас огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или страну. Вы упомянули о том, что США обвиняют Китай. В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР", - отметил глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.