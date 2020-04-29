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Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность и осторожность в Персидском заливе

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва рассматривает стабильность и безопасность в зоне Персидского залива как один из ключевых факторов, который влияет на ситуацию "в более широком региональном контексте"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия призывает США и Иран действовать в Персидском заливе строго в рамках имеющихся международных норм и правил и не поддаваться на провокации и агрессивную риторику. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам понятна резкая критика Тегерана в адрес американских военных: они совершили 15 апреля, как указывается, провокационные опасные маневры у иранских берегов в Персидском заливе <...> Мы призываем проявлять максимальную сдержанность и осторожность, не поддаваться на провокации и агрессивную риторику и, разумеется, действовать строго в рамках соответствующих международных норм и правил", - сказала она.

Захарова напомнила, что Москва рассматривает стабильность и безопасность в зоне Персидского залива как один из ключевых факторов, который влияет на ситуацию "в более широком региональном контексте". "В этой логике построена и наша известная инициатива о коллективной безопасности в регионе", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Теги
СШАИранРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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