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Пандемия коронавируса нового типа

Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили по телефону возвращение своих граждан из-за рубежа

Министры также обменялись мнениями о дальнейших шагах по развитию структур Союзного государства и о координации работы по международной повестке дня

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в среду по телефону обсудили борьбу с распространением коронавируса и возвращение граждан домой из-за рубежа.

"Предметно рассмотрена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и сотрудничества в организации эвакуации оказавшихся за границей российских и белорусских граждан на родину", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, Лавров и Макей обсудили также реализацию Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы и План консультаций между дипведомствами двух стран.

Министры обменялись мнениями о дальнейших шагах по развитию структур Союзного государства и о координации работы по международной повестке дня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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