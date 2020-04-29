Слуцкий: США следует прекратить навязывать Европе направленные против России проекты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. США должны заняться решением внутренних проблем, а не навязывать Европе проекты, на деле направленные на усиление своего присутствия у границ РФ. Так в среду глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения о перенаправлении Пентагоном части средств, предназначенных на "сдерживание России", на строительство стены на границе с Мексикой.

"Коронакризис отражается не только на национальных экономиках, но и на форматах влияния, - сказал Слуцкий журналистам. - Вашингтону давно пора было заняться собственными проблемами и прекратить навязывать странам Европы проамериканские проекты, якобы направленные на защиту безопасности, а на деле на усиление военного присутствия США у российских границ".

"Пандемия не жалеет нездоровых инициатив, к числу которых всегда относились и мифы о российской агрессии", - констатировал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, распространенную в Пентагоне в понедельник, сообщило, что министр обороны США Марк Эспер распорядился перенаправить часть средств, которые предназначались для финансирования направленных против России проектов в Европе, на строительство стены на границе США с Мексикой. В частности, по информации Bloomberg, это касается проектов по созданию и расширению военной инфраструктуры общей стоимостью $545 млн, в том числе в Норвегии, Германии и Испании. Из них более $200 млн могут быть перераспределены в пользу строительства стены на американо-мексиканской границе.