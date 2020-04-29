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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров: видеоконференция "пятерки" СБ ООН будет посвящена борьбе с коронавирусом

Министр отметил, что дата пока не назначена

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Видеоконференция лидеров стран "пятерки" Совбеза ООН будет посвящена исключительно теме коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Дата пока не назначена. Хочу еще раз подчеркнуть, что эта видеоконференция пяти лидеров будет посвящена исключительно борьбе с коронавирусом в развитие и в подкрепление тех решений, которые принимались Генеральной Ассамблеей ООН, Группой двадцати, Всемирной организацией здравоохранения на консенсусной основе", - сказал Лавров.

"Исходим из того, что для пяти лидеров будет важно выступить с совместным заявлением, в котором бы давались оценки и ставились задачи относительно того, как мы видим интересы мирового сообщества в объединении усилий для борьбы с коронавирусом. Проект такого заявления практически готов. Мы были готовы собраться еще на прошлой неделе и на этой тоже, но некоторые из участников "пятерки" попросили дополнительное время, чтобы определиться со своими позициями", - отметил министр.

При этом Лавров также сообщил, что личная встреча глав государств - постоянных членов Совбеза ООН будет посвящена всем ключевым проблемам современного мира. "Сейчас мы работаем над концептуальным наполнением этой встречи в верхах. Есть общее согласие, понимание о том, что она должна быть посвящена всем ключевым проблемам современного мира, стратегической стабильности, глобальной безопасности во всех ее измерениях - военно-политическом, экономическом, гуманитарном. Речь пойдет о всех тех задачах, которые сегодня наиболее остро стоят на повестке дня мирового сообщества, о том, как пять постоянных членов СБ ООН могут реализовать в нынешних условиях ту ответственность, которую на них возложил Устав ООН", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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