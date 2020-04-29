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Дмитрий Жирнов назначен новым послом России в Афганистане

Другим указом президент Владимир Путин освободил от должности прежнего посла - Александра Мантыцкого, который возглавлял российскую дипмиссию в Кабуле с ноября 2014 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Жирнова новым послом России в Афганистане. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Жирнова Дмитрия Александровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Афганистан", - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от должности прежнего посла в Афганистане - Александра Мантыцкого, который возглавлял российскую дипмиссию в Кабуле с ноября 2014 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанРоссия
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