Захарова: решение об анонимности свидетелей по делу МН17 подрывает доверие к суду Гааги

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение суда Гааги сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении рейса МН17 над Украиной подрывает доверие к его решениям. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"На самом деле постановление об анонимности свидетелей может иметь далеко идущие последствия, в том числе, в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было", - сказала она.

"Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер, чтобы слушания в полной мере учитывали доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения. Насколько мы понимаем, именно для демонстрации независимости и непредвзятости процесса принято решение сделать слушание публичным и даже была организована онлайн-трансляция из зала заседания. А соответствует ли упомянутое постановление в вопросе о статусе свидетелей по данному делу таким заявленным критериям - в этом мы сомневаемся", - подчеркнула дипломат.

Ранее окружной суд Гааги постановил сохранить анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Апелляцию на решение судебного следователя гарантировать 13 лицам статус свидетелей, которым угрожает опасность, и, соответственно, сохранить их анонимность, подала защита россиянина Олега Пулатова, являющегося одним из четырех обвиняемых.