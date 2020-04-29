{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Обновлено 

Захарова: решение об анонимности свидетелей по делу МН17 подрывает доверие к суду Гааги

Ранее окружной суд Гааги постановил сохранить анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по этому делу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение суда Гааги сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении рейса МН17 над Украиной подрывает доверие к его решениям. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"На самом деле постановление об анонимности свидетелей может иметь далеко идущие последствия, в том числе, в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было", - сказала она.

"Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер, чтобы слушания в полной мере учитывали доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения. Насколько мы понимаем, именно для демонстрации независимости и непредвзятости процесса принято решение сделать слушание публичным и даже была организована онлайн-трансляция из зала заседания. А соответствует ли упомянутое постановление в вопросе о статусе свидетелей по данному делу таким заявленным критериям - в этом мы сомневаемся", - подчеркнула дипломат.

Ранее окружной суд Гааги постановил сохранить анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Апелляцию на решение судебного следователя гарантировать 13 лицам статус свидетелей, которым угрожает опасность, и, соответственно, сохранить их анонимность, подала защита россиянина Олега Пулатова, являющегося одним из четырех обвиняемых.

Теги
РоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
В Коми разрешили самовыдвиженцам участвовать в выборах главы региона
Ранее такое право имели только представители политических партий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС