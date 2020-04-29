Лавров призвал способствовать сохранению многосторонних механизмов ООН

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия выступает против создания альянсов для решения глобальных проблем по региональному признаку или по признаку политической ориентации и поддерживает сохранение многосторонних механизмов ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы бережно относиться к ооноцентричной системе миропорядка, созданной после Второй мировой войны. Ничего более устойчивого и надежного человечество не придумало. Система ООН обладает уникальной легитимностью. Она уникальна по охвату проблематики, которой занимается и сама ООН, и ее специализированные учреждения, фонды и программы. Растерять такое богатство многосторонних механизмов, отражающих интересы всех стран - членов Всемирной организации, было бы, конечно, непростительно", - сказал Лавров.

Россия выступает против создания альянсов для решения глобальных проблем по региональному признаку или по признаку политической ориентации, отметил министр иностранных дел. "Если создается организация по региональному признаку или по признаку политической ориентации, как в случае альянсов <…> когда европейцы, западники создают их за пределами ООН, если они создают структуру с ограниченным составом участников (только те, кого организаторы считают демократическими странами), а претендуют на решение проблем для всего остального человечества, то мы с этим, конечно, согласиться не можем", - добавил министр.