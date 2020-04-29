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Захарова назвала болезненными фантазиями сообщения о планах РФ отравить чешских политиков

Официальный представитель МИД заявила, что в Праге должны в полной мере осознавать последствия таких манипуляций

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Прага должна осознавать, что опубликованные в местных СМИ сообщения о якобы планировавшемся Россией отравлении чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, ранее в чешском журнале Respekt появилась публикация о приезде в страну представителей российских спецслужб с целью отравить чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу. "Это уже болезненные фантазии. Здесь критиковать или описывать, или давать им какую-либо характеристику просто невозможно, - сказала она. - Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям".

"Исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов и манипуляций", - подчеркнула дипломат.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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