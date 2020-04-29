Захарова назвала болезненными фантазиями сообщения о планах РФ отравить чешских политиков

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Прага должна осознавать, что опубликованные в местных СМИ сообщения о якобы планировавшемся Россией отравлении чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, ранее в чешском журнале Respekt появилась публикация о приезде в страну представителей российских спецслужб с целью отравить чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу. "Это уже болезненные фантазии. Здесь критиковать или описывать, или давать им какую-либо характеристику просто невозможно, - сказала она. - Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям".

"Исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов и манипуляций", - подчеркнула дипломат.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".