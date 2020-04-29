Лавров надеется реализовать намеченные на 2020 год цели в дипломатии, несмотря на пандемию

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает, что основная часть намеченных на 2020 год целей российской дипломатии будет осуществлена, несмотря на пандемию коронавируса.

Как напомнил министр, президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 5 мая представить предложения по поэтапному выходу из самоизоляции. "Мы очень надеемся, что эти меры будут определять сроки, позволяющие успешно осуществить основную часть задуманного на этот год по линии российской дипломатии", - подчеркнул он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Поэтапный выход из режима ограничений по коронавирусу может начаться в регионах России с 12 мая.