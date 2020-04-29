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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров надеется реализовать намеченные на 2020 год цели в дипломатии, несмотря на пандемию

Как напомнил министр, президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 5 мая представить предложения по поэтапному выходу из самоизоляции

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает, что основная часть намеченных на 2020 год целей российской дипломатии будет осуществлена, несмотря на пандемию коронавируса.

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Как напомнил министр, президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 5 мая представить предложения по поэтапному выходу из самоизоляции. "Мы очень надеемся, что эти меры будут определять сроки, позволяющие успешно осуществить основную часть задуманного на этот год по линии российской дипломатии", - подчеркнул он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Поэтапный выход из режима ограничений по коронавирусу может начаться в регионах России с 12 мая.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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