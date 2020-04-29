В Коми разрешили самовыдвиженцам участвовать в выборах главы региона

СЫКТЫВКАР, 29 апреля. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми большинством голосов принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив участвовать в выборах главы республики самовыдвиженцам. Об этом сообщил ТАСС председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

"Депутаты Госсовета Коми приняли сегодня изменения в закон о выборах и референдумах в республике, основная их суть в том, что теперь выдвигаться на должность главы республики могут и самовыдвиженцы. До этого такое право было только у представителей политических партий", - сообщил ТАСС председатель регионального Избиркома по итогам голосования.

По его данным, самовыдвиженцу необходимо будет для участия в выборах собрать подписи 1% избирателей, зарегистрированных на территории Коми, это 6 614 подписей. Затем самовыдвиженцу, как и всем другим кандидатам, предстоит пройти муниципальный фильтр, собрав в свою поддержку подписи депутатов и глав муниципалитетов. Фильтр оставлен прежним - 10%, пояснил Митюшев.

17 апреля врио главы республики Владимир Уйба заявил, что намерен участвовать в выборах руководителя региона в сентябре этого года.

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял ФМБА.