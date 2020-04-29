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Кризис в Сирии

Небензя заявил, что разговоры о "смерти" астанинского формата оказались фейком

22 апреля состоялась телеконференция глав МИД России, Турции и Ирана, напомнил постпред РФ при ООН

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Высказывания ряда членов Совета Безопасности ООН о "смерти" астанинского формата по Сирии оказались фейком. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на проводимом в среду в режиме видеосвязи заседании, посвященном урегулированию в Сирии.

"Новости о "смерти" "Астаны", которые так торопились сообщить некоторые наши коллеги в СБ ООН в прошлом месяце, оказались фейком", - сказал он.

"22 апреля состоялась телеконференция глав МИД России, Турции и Ирана, - напомнил Небензя. - Министры подчеркнули ведущую роль астанинского формата в сирийском урегулировании, которое включает стабилизацию ситуации в стране, возвращение беженцев, решение гуманитарных проблем гражданского населения, а также межсирийский диалог в Конституционном комитете".

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий Алексеевич
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