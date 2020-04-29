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Пандемия коронавируса нового типа

Россия предложила ОБСЕ рассмотреть инициативу Путина о "зеленых коридорах" в пандемию

Это необходимо для беспрепятственной поставки всем нуждающимся лекарств, продуктов питания, оборудования и технологий для защиты от коронавируса, напомнил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

ВЕНА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия предложила в формате ОБСЕ изучить инициативу российского президента Владимира Путина по созданию свободных от торговых войн и санкций "зеленых коридоров" для поставок товаров в условиях пандемии. Об этом сообщил в среду постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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"Предложили изучить инициативу президента России В.В. Путина по созданию свободных от торговых войн и санкций "зеленых коридоров" для беспрепятственной поставки всем нуждающимся лекарств, продуктов питания, оборудования и технологий для защиты от коронавируса", - приводятся его слова в Twitter постпредства РФ при ОБСЕ.

Российский дипломат приветствовал запуск Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ серии вебинаров по экономическим и экологическим последствиям распространения коронавирусной инфекции и возможной роли ОБСЕ в их преодолении.

26 марта Путин на саммите "Большой двадцатки", который проходил в режиме видео-конференции, предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, наиболее пострадавших от коронавируса. "Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - отмечал президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛукашевич, Александр КазимировичПандемия коронавируса нового типа
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