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Кабмин России обсудит проект поправок в закон о полиции

В повестку заседания включены 15 пунктов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект поправок, направленных на повышение эффективности деятельности полиции.

Среди других пунктов повестки - создание правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и ряд других вопросов, в том числе касающихся мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Всего, как сообщила пресс-служба кабмина, в повестку заседания включены 15 пунктов.

Один из них - проект поправок в федеральный закон "О полиции", направленных "на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав". "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении возложенных на нее задач по защите прав и законных интересов граждан, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, противодействию иным правонарушениям", - говорится в материалах к заседанию.

Еще один проект постановления, вынесенный на рассмотрение, касается создания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которую будет возглавлять один из вице-премьеров. В настоящее время координационным органом в этой сфере является межведомственная комиссия под председательством главы Минприроды.

Правительство обсудит выделение субсидий на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Также планируется принять решение по вопросу о пополнении Фонда защиты прав дольщиков "для финансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан - участников долевого строительства". Ранее президент РФ Владимир Путин среди мер поддержки строительной отрасли в условиях эпидемии предложил докапитализировать этот фонд на 30 млрд рублей для завершения строительства имеющихся долгостроев.

Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос о выделении субсидий Российскому фонду технологического развития, в том числе - для поддержки внедрения наилучших технологий промышленными предприятиями. Как говорится в материалах кабмина, принятие данного распоряжения позволит, в частности, "обеспечить производство на территории РФ и поставку товаров первой необходимости (оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий), произведенных на территории РФ, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами РФ, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции".

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