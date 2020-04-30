Песков заявил, что Россия не поднимает вопрос о смягчении санкций

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия не поднимает вопрос о смягчении санкций и не видит соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом заявил в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таких сигналов нет. Российская сторона никогда не поднимает вопрос об этих самых санкциях, и президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в России смягчения санкций.

По мнению пресс-секретаря, не следует ожидать, что США отказались от идеи сдерживания России на международной арене. "Я думаю, что в Вашингтоне пока от идеи сдерживания России никто не отказывался. Не забывайте, что президент Трамп - это президент, который, по его же словам, занимает самую жесткую позицию в отношении РФ", - прокомментировал Песков новость о том, что Пентагон намерен сократить расходы на проекты по сдерживанию РФ ради стены с Мексикой.