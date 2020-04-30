Песков заявил об индифферентном отношении Путина к колебаниям своего рейтинга

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин "достаточно индифферентно" относится к колебаниям своего рейтинга, уделяя гораздо больше времени своей работе, заявил в среду в интервью RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сам президент [Владимир] Путин к колебаниям своего рейтинга относится, скажем так, достаточно индифферентно. Путин всегда говорил, что если бояться, что [рейтинг] упадет, тогда просто ничего не сможешь сделать. Он всегда гораздо больше времени уделяет своей работе, а не возможным рейтинговым последствиям", - сказал он.

Песков также высказал уверенность в том, что Путин "был и остается политиком, который пользуется поддержкой, доверием и понимаем подавляющего количества граждан РФ".