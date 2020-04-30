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Пандемия коронавируса нового типа

Песков заявил, что Путин и кабмин работают "днем и ночью" над мерами поддержки россиян

Это тревожит и президента, и правительство, именно поэтому они много работают, чтобы поддержать граждан, пострадавших от кризиса, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и правительство работают "днем и ночью", вырабатывая меры поддержки россиян, которые пострадали от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

"Это тревожит и президента [РФ Владимира] Путина, и правительство, именно поэтому они работают днем и ночью, чтобы формулировать те самые меры поддержки. Именно поэтому есть определенные меры, которые призваны помочь людям выплатить зарплаты, помочь людям получить соответствующие субсидируемые кредиты в банковских учреждениях. Есть конкретные меры поддержки", - сказал он.

Ранее Путин заявил, что в России будет запущена реализация общенационального плана действий по восстановлению экономики и доходов граждан, программа стартует синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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