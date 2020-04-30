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Песков назвал Саакашвили плохой приметой для всего, с чем он имел дело

Однако состав правительства Украины не является российским делом, добавил представитель Кремля

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили плохой приметой для всего, с чем тот имеет дело. Так он прокомментировал ситуацию с возможным возвращением экс-президента в политику в качестве члена кабмина Украины в интервью RTVI.

"Вроде бы, я читал сообщения СМИ, от этой идеи отказались. Можно сказать - и слава богу. Саакашвили - это конечно очень плохая примета. Для Грузии - страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил - тоже плохая примета, рейтинги его припали немного после этого", - сказал он

При этом Песков добавил, что состав правительства Украины не является делом российской стороны.

22 апреля Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. 28 апреля правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на его назначение.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а вскоре он и вовсе был выдворен с Украины.

Теги
УкраинаГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаакашвили, Михаил Николаевич
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