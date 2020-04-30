Песков не видит перелома в отношениях России с Западом на фоне пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что перелома в отношениях между Россией и западными странами в условиях пандемии коронавируса не произошло, а взаимодействие в кризисных условиях было всегда. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу RTVI .

"Я не думаю, что они по факту изменились. Действительно, происходит общение у [президента РФ Владимира] Путина с его коллегами из других стран, и это общение, собственно, никуда и не уходило в тех областях, которые представляли взаимный интерес и взаимную выгоду. Я не думаю, что можно говорить о каких-то переломах, все спешат говорить о потеплении. В данном случае речь идет просто о взаимодействии в кризисных условиях, оно было и будет всегда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько изменились отношения России с западными странами.

По его словам, Путин часто общался с президентом США Дональдом Трампом, так как ситуация на нефтяном рынке была катастрофическая и требовала координации усилий и взаимных действий.

Диалог между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном был еще до пандемии коронавируса, отметил Песков. "Наверно, это прежде всего обусловлено тем, что президент Макрон имеет очень широкое видение международное, которое позволило ему еще до начала этой пандемии принять формулу, что "да, у нас есть много разногласий, но это не повод, чтобы прекращать общение, потому что урегулировать эти разногласия можно только путем диалога". Это именно то, что ближе всего Российской Федерации, ближе всего президенту Путину", - пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее, комментируя отношения между Москвой и Вашингтоном, представитель Кремля заявил, что стороны способны абстрагироваться от стратегических разногласий и вести конструктивный диалог, когда это необходимо. Вместе с тем, по его словам, в США сохраняется прежняя тенденция к русофобии.