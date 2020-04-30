Постпред РФ в Вене заявил, что попытки США назвать себя участником СВПД не имеют будущего

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что намерения США представить себя как участника Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и использовать положения ядерной сделки для того, чтобы не допустить продажу оружия Ирану, не смогут быть реализованы.

"Попытки США презентовать себя как "участника СВПД" не имеют будущего. Это похоже на издевательство над здравым смыслом. Те, кто придумал эту идею, дали плохой совет властям США", - написал Ульянов в четверг на своей странице в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов рассматривают все варианты действий, чтобы не допустить продажу вооружений Ирану после истечения срока оружейного эмбарго, в том числе задействование положений СВПД, из которого Вашингтон вышел в 2018 году. Госсекретарь утверждал, что Вашингтон может воспользоваться положениями СВПД, поскольку США, по его словам, формально остаются участником сделки.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Советом Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана на основании положения СВПД. МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит.