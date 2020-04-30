Россия поддержала призыв к перемирию в Ливии в связи с рамаданом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия поддерживает призывы к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с наступлением священного для мусульман месяца рамадан. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и главы МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейджа.

Как указали в российском дипведомстве, стороны обменялись мнениями по последнему развитию военно-политической и гуманитарной обстановки в Ливии. "С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу решения актуальных вопросов ливийской повестки дня самими ливийцами на путях инклюзивного диалога при содействии ООН в соответствии с решениями Берлинского саммита по Ливии и резолюцией 2510 СБ ООН, в том числе ее антитеррористическими положениями, - подчеркнули в МИД РФ. - При этом была выражена поддержка звучащим в Ливии призывам к гуманитарному перемирию в связи с наступлением священного для мусульман месяца рамадан".

В среду Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении всех боевых действий в стране в связи с наступлением священного месяца рамадан. Заявление прозвучало спустя два дня после того, как ЛНА, которая уже больше года ведет наступление на Триполи, объявила о взятии на себя управления государством. Тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское соглашение, которое, по его словам, "разрушило страну и поставило ее в опасное положение". Он пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. Президентский совет заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) назвал заявление Хафтара "попыткой нового переворота".

Схиратское соглашение - "Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират. Оно основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности ПНС и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем. Палата представителей неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует политическая сделка.