Песков: для проведения саммита "нормандской четверки" надо подготовить почву

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Проведению саммита "нормандской четверки" должна предшествовать работа, которая позволит подготовить почву для общения сторон переговоров на высшем уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока приходится констатировать невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже [по урегулированию украинского кризиса], поэтому пока еще предстоит вместе поработать, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне", - сказал он.

Песков добавил, что перспективу проведения саммита во многом определят министры иностранных дел стран "нормандского формата" (Германии, России, Франции и Украины), которые в режиме видеоконференции 30 апреля обсудят ход урегулирования конфликта в Донбассе. Он призвал дождаться итогов этой беседы. Кроме того, отметил представитель Кремля, продолжается взаимодействие на уровне контактной группы и по линии экспертов.

Отвечая на вопрос, на ком лежит ответственность за неисполнение договоренностей, Песков призвал обратиться к тексту парижского соглашения, в котором "все черным по белому написано - и не нужно ни трактовок, ни каких-то мнений". "Пока сохраняется тенденция на невыполнение тех договоренностей, которые сначала были достигнуты в Минске, потом - в Берлине и Париже. Пока, к сожалению, эта тенденция сохраняется", - отметил пресс-секретарь.

Представитель Кремля добавил, что "этот статус-кво не устраивает никого, а он, к сожалению, продолжается". "И именно поэтому постоянно предпринимаются попытки возобновления экспертного диалога, попытки нащупать почву для дальнейших совместных действий, подготовки базиса для общения на высшем уровне", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что "невозможно повторять все время одно и то же, нужно какие-то договоренности начинать выполнять".

По словам Пескова, привлечение США к переговорам по украинскому урегулированию в "нормандском формате" не обсуждается.

"Об этом речь не идет", - сказал он.

Новые условия

Киев должен перестать выдвигать все новые условия в процессе урегулирования кризиса на Украине, подчеркнул Песков, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать требование Киева по выводу политического руководства Донецкой и Луганской республик за территорию востока Украины. Пресс-секретарь президента призвал не забывать, что минский комплекс мер был завизирован представителями этих республик.

"Невозможно реально продолжать выдвигать какие-то новые условия, озвучивать новые позиции, не обсуждая их с представителями этих самых республик", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва не является стороной конфликта, "украинцы должны сами обсуждать это между собой". "Но не обсуждая это с представителями республик, очень трудно куда-то двигаться дальше", - добавил он.

Песков также напомнил о многочасовых переговорах глав стран "нормандской четверки" в Париже, по итогам которых был принят документ. "Но пока, к сожалению, большого продвижения в плане принятия этого документа мы не можем констатировать", - отметил он.

Выполнение "Минска-2"

Наступление мира на Украине полностью увязано с выполнением минских договоренностей, уверены в Кремле. "Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир в Украине - это выполнение минского комплекса мер от а до я", - заявил журналистам пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос о противоречиях в толковании этого документа, Песков подчеркнул, что в тексте договоренностей "нет каких-то двусмысленных трактовок". В ответ на уточняющий вопрос, предполагает ли это "возвращение Украины на Донбасс" представитель Кремля посоветовал обратиться к самому тексту документа. "Это основополагающий документ", - пояснил он.

В Минске 12 февраля 2015 года был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако Киев до настоящего времени блокируют все шаги по политическому урегулированию.

Последний саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса.