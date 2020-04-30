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Песков: темы украинского кризиса нет на повестке готовящегося саммита "пятерки" СБ ООН

Пресс-секретарь президента также сообщил, что привлечение США к переговорам по украинскому урегулированию в "нормандском формате" не обсуждается

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Темы украинского кризиса нет на повестке готовящегося саммита стран "пятерки" Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, там много острых тем, а у украинской темы есть свой формат, где предпринимаются попытки урегулирования", - сказал он, отвечая на вопрос, фигурирует ли тема украинского кризиса в повестке этого саммита.

Песков также сообщил, что привлечение США к переговорам по украинскому урегулированию в "нормандском формате" не обсуждается. "Об этом речь не идет", - сказал он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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Кризис на Украине
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Пресс-секретарь президента также отметил, что о привлечении США к переговорам в этом формате речи не идет
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