Песков: темы украинского кризиса нет на повестке готовящегося саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Темы украинского кризиса нет на повестке готовящегося саммита стран "пятерки" Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, там много острых тем, а у украинской темы есть свой формат, где предпринимаются попытки урегулирования", - сказал он, отвечая на вопрос, фигурирует ли тема украинского кризиса в повестке этого саммита.

Песков также сообщил, что привлечение США к переговорам по украинскому урегулированию в "нормандском формате" не обсуждается. "Об этом речь не идет", - сказал он.